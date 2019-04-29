أخبار مصر | "لعب وضحك وألوان".. الأزهر بارك تستقبل المصريين في شم النسيم (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لعب وضحك وألوان".. الأزهر بارك تستقبل المصريين في شم النسيم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حديقة الأزهر هي أحد أضخم حدائق القاهرة الكبرى وواحدة من أكبر وأجمل حدائق العالم، وتقع على مساحة 80 فدان كانت تُستغل في الماضي كمقلب للقمامة والمخلفات لمدة تزيد على ألف عام.



وفتحت حديقة الأزهر أبوابها اليوم، أمام المصريين، منذ الساعات الألى لصباح اليوم، حيث حرصت العديد من العائلات على الخروج للتنزه في عيد الربيع، رغم ارتفاع درجة الحرارة التي لم تمنعهم عن ممارسة عاداتهم وتقاليدهم في هذا اليوم.



وشهدت الحديقة العديد من مظاهر الاحتفال، مثل أكل الأسماك المملحة "الفسيخ والرنجا"، وتلويض البيض بألوان الربيع، واللعب في نافورة الحديقة، بالإضافة إلى الرقصات الاستعراضية.



ويحتفل المصريون اليوم، بعيد "شم النسيم" بالخروج إلى الحدائق والمتنزهات استقبالًا للربيع، ويصحبون أطفالهم حاملين معهم الأطعمة المعتادة منذ عصور الفراعنة، ومنها البيض الذي يهتمون بتلوينه والنقش عليه.