أخبار مصر | محافظ الجيزة يوجة بمراجعة شروط الأمن والسلامة بجميع المدارس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يوجة بمراجعة شروط الأمن والسلامة بجميع المدارس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بالمتابعة المستمرة لجميع المدارس والتعامل بكل حسم مع مديرى المدارس وتوجيههم بتحمل مسئولياتهم على أكمل وجه والتصدي لأي صورة من صور الإهمال التي قد تتسبب في حدوث مشكلات صحية تؤثر على الطلاب بالمدارس واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة.

ووجه المحافظ رؤساء الاحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الادارات التعليمية بنطاق كلا منهم والمرور الدورى على المدارس الواقعة بنطاق كل حى ومركز للوقوف على أى سليبات موجودة فى مبانى المدارس والمبانى المحيطة بها والعمل على تلافيها على الفور.

كما وجه بالتأكد من عزل مناطق العمل عن جدران المدارس والتأكد من سلامه اسوار المدارس وقوائم الملاعب والأعمدة والأجراس والزجاج والشبابيك وطفايات الحريق وإزاله اى اجسام معدنية او خشبية قد تتسبب فى إحداث إصابة للطلاب، إضافة إلى التأكد من عدم تواجد أي بيارات صرف صحي داخل المدارس موجها رئيس فرع الأبنية التعليمية بالجيزة بمراعاة عدم إنشاء أى مدرسة جديدة بداخلها بيارات صرف صحي وتوفير كافة سبل السلامة للتلاميذ .

ومن جانب آخر، قال خالد حجازي، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم التعاقد مع 2456 مدرس وتم توزيعهم على مستوى المدراس لسد أى احتياجات وذلك عقب المسابقة التى نظمتها الوزارة لحل أزمة نقص المعلمين بالمدارس.