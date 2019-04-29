مصر | "ضرب وسرقة توك توك".. القبض على عاطل بالزاوية الحمراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ضرب وسرقة توك توك".. القبض على عاطل بالزاوية الحمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة، في أثناء المرور لتفقد الحالة بشارع ترعة الإسماعيلية بدائرة القسم من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية، مطلوب التنفيذ عليه فى قضية "تبديد"، حال استقلاله مركبة "توك توك"، وبها آثار دماء على المقعد الأمامى وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "مطواة).

بمواجهته اعترف بسرقة الهاتف المحمول ومركبة "التوك توك "كرهًا عن قائدها باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته وإحداث إصابته، أمكن التوصل إلى المجنى عليه وتبين حجزه بإحدى المستشفيات إثر إصابته بقطع بأوتار اليد اليمنى وجرح قطعى بالوجه وجروح قطعية غائرة بالساقين.

وبسؤاله تعرف على المتهم والمضبوطات، وقرر بأنه حال سيره بمركبة التوك توك قيادته بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية استوقفه المتهم وبصحبته آخر (جارى تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه) بدعوى توصيلهما لمنطقة بيجام بالقليوبية، وعقب استقلالهما صحبته تعديا عليه بسلاح أبيض "مطواة " المضبوطة بحوزة المتهم محدثان إصابته المشار إليها، واستوليا على المركبة وهاتفه المحمول، ولاذا بالفرار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، جارٍ العمل على ضبط المتهم الهارب.