انت الان تتابع تنفيذ 7656 وحدة إسكان اجتماعي بسوهاج الجديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عاصم الجزار وزير الإسكان

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ 7 آلاف و656 وحدة سكنية (319 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعي، بمدينة سوهاج الجديدة، وأنه تم الانتهاء من تنفيذ 3 آلاف و744 وحدة (156 عمارة)، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ 1340 وحدة (67 عمارة) بنموذج البندق، وتم طرحها بمحور الإيجار. وذكر المهندس رجب سالمان عبد الرحيم رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة، أنه جارٍ تنفيذ مستشفى تعليمي جامعي بمنطقة الجامعات والمعاهد، ومستشفى الأطفال 263 سريرا، بالتعاون مع (جمعية الأورمان) بمنطقة مركز المدينة.

وأضاف عبد الرحيم، في بيان لوزارة الإسكان، اليوم الإثنين، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 52 مشروعا خدميا، وتشمل: مدارس، حضانات، مسجد، مكتب بريد، مبنى إسعاف، نادي طفل، أسواق تجارية، ملاعب ثلاثية، مركز صحي حضري، نقطة شرطة وإطفاء، وحدات صحية).من ناحية أخرى، صرح وزير الإسكان، يوم الجمعة الماضي، بأن إجمالي الاستثمارات