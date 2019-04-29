القناطر الخيرية.. قِبلة البسطاء في شم النسيم (صور)

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تجهيزات غير مسبوقة.. دوريات أمنية كبيرة لمنع التحرش وضبط الخارجين عن القانون.. فرق إنقاذ سريع للتعامل مع حالات الغرق.. فتح الحدائق الكبرى والصغرى بالمجان

تعد مدينة القناطر الخيرية قِبلة البسطاء في الأعياد والاحتفالات والمناسبات العامة، وأسهم في ذلك قربها من محافظة القاهرة، حيث يمكن الوصول إليها بطريقة سهلة عبر المركبات العامة من سيارات وأتوبيسات وعربات خاصة، فضلا عن إمكانية الوصول إليها عبر نهر النيل انطلاقا من موقف البواخر النيلية أمام مبنى ماسبيرو على نيل القاهرة. وذلك بجانب تميزها بوجود مساحة كبيرة من الحدائق والمسطحات الخضراء تتجاوز الـ500 فدان، وأماكن سياحية وأثرية تقع وسط مناظر خلابة وجميلة تُدخل البهجة والسرور في نفوس المواطنين من محدودي الدخل.

وترصد «التحرير» في هذا التقرير 10 أسباب تجعل القناطر الخيرية قِبلة البسطاء في احتفالات شم النسيم وأعياد الربيع. 1- فتح نحو 6 حدائق كبرى بخلاف باقي المتنزهات والحدائق مجانا لاستقبال الزائرين للاحتفال منذ الصباح، تنفيذا لتعليمات محافظ الإقليم الدكتور علاء عبد الحليم. 2- إنشاء غرفة عمليات

وترصد «التحرير» في هذا التقرير 10 أسباب تجعل القناطر الخيرية قِبلة البسطاء في احتفالات شم النسيم وأعياد الربيع. 1- فتح نحو 6 حدائق كبرى بخلاف باقي المتنزهات والحدائق مجانا لاستقبال الزائرين للاحتفال منذ الصباح، تنفيذا لتعليمات محافظ الإقليم الدكتور علاء عبد الحليم. 2- إنشاء غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة ومجلس المدينة لتلقي البلاغات والشكاوى على مدار 24 ساعة للتعامل الفورى معها. 3- طوارئ أمنية والدفع بفرق لمواجهة الخارجين عن القانون وضبط المتحرشين والباعة المتجولين؛ لمنع حدوث ما يعكر صفو المحتفلين. 4- لجان تموينية بالتعاون مع الطب البيطرى تجوب الحدائق والمتنزهات، للتفتيش على الأطعمة والمشروبات للتأكد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقته للمواصفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تهريب وبيع السلع المجهولة أو الضارة بصحة المواطنين. اقرأ أيضا: مأساة في الدقهلية.. أول حالة وفاة في شم النسيم

Advertisements 5- قيام إدارة رى القناطر بعمل الصيانة اللازمة لدورات المياه ونظافة الحدائق بشكل تام وفتحها أمام الزائرين من الصباح الباكر وحتى مساء اليوم. 6- مديرية الصحة بقيادة الدكتور حمدى الطباخ وكيل الوزارة، خصصت لجانا طبية ثابتة بمناطق الحدائق بجانب سيارات إسعاف لتأمين أماكن التجمعات والتعامل مع أى طوارئ وحالات التسمم والغرق، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية والعلاجية بالمستشفيات المركزية والعامة، لا سيما بأقسام الطوارئ والاستقبال. 7- مديرية الشباب والرياضة ستقيم معسكرات للكشافة بالحدائق لتوعية وإرشاد المواطنين لأماكن الخدمات وإقامة فقرات فنية متنوعة بالتنسيق مع قصور الثقافة. 8- إدارة المرور وضعت خطة للتعامل مع التكدس، وتسيير الحركة المرورية، خاصة بمنطقة الكباري المؤدية للحدائق، وتخصيص ساحات انتظار السيارات والمركبات، وشن حملات لضبط المخالفين والمركبات بدون تراخيص ولوحات معدنية. 9- إدارة الكهرباء اتخذت كل التدابير اللازمة لمراعاة عدم انقطاع التيار على مدار 24 ساعة وإصلاح وصيانة كبائن الكهرباء وأعمدة الإنارة بمناطق الحدائق والكورنيش والدفع بفرق لمواجهة أي أعطال. 10- شرطة المسطحات المائية وضعت خطة لمواجهة أي طوارئ وقامت بحملة لمتابعة تراخيص وسلامة اللنشات ومراكب الرحلات النيلية ومدى توافر عوامل الأمن والسلامة، وأعدت فرق إنقاذ سريع للتعامل مع حالات الغرق. وبدأ المواطنون من محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة فى التوافد بشكل ملحوظ على حدائق مدينة القناطر الخيرية للاحتفال بأعياد الربيع "شم النسيم" وقضاء يوم جميل وسط الطبيعة الساحرة وعلى ضفاف نهر النيل. وافترش الأهالى الحدائق يتناولون الطعام وسط الزهور والأشجار، كما حرص الشباب والفتيات على ركوب الجمال والخيول والحنطور وسط فرحة عارمة مع ذويهم. كما حرص المواطنون على التقاط الصور السيلفى مع الخيول في أثناء احتفالهم، بجانب قيام الأطفال باللهو بالبالونات وسط الحدائق. اقرأ أيضا: حدائق القناطر الخيرية تستقبل الآلاف مجانا في شم النسيم (صور)



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