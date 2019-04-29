انت الان تتابع القوى العاملة توضح أجر إجازة الأربعاء للقطاع الخاص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
وزير القوى العاملة محمد سعفان
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، في بيان له، اليوم الإثنين، أن بعد غد الأربعاء، الموافق أول مايو، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، موضحا أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر، وأصدرت الوزارة منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.
وتقدم سعفان، بالتهنئة إلى جميع عمال مصر بهذه المناسبة، مؤكدا تقديره الكامل لدورهم الوطني في بذل التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج فى بناء مصر، ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا، أمس الأحد، بمنح وسام
وتقدم سعفان، بالتهنئة إلى جميع عمال مصر بهذه المناسبة، مؤكدا تقديره الكامل لدورهم الوطني في بذل التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج فى بناء مصر، ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا، أمس الأحد، بمنح وسام العمل من الطبقة الأولى إلى السيد محمد راشد، محمد سالم مراد قنديل، فهيمة محمد علي سليمان، جمال عبد الناصر عقبي، جمال السيد هاشم كيلاني، حمدي مصيلحي أبو المعاطي محمد، سيد يوسف طه عبد الرحيم، السعيد عطية محمد النقيب. كما تقرر منح نفس الوسام للراحلين: حسام عماد الدين محمود، وعبد المنعم محمد الغزالي. ومنح السيسي نوط الامتياز من الطبقة الأولى إلى اسم المرحوم حسين عبد الرحمن حسين مدير عام علاقات العمل بوزارة القوي العاملة سابقا. (التفاصيل)
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