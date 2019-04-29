انت الان تتابع حدائق القناطر تستقبل الآلاف مجانا في شم النسيم (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

استقبلت حدائق القناطر الخيرية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، الآلاف من المواطنين المشاركين في احتفالات شم النسيم، حيث تزينت الحدائق والمتنزهات بمنتجع الغلابة صباح اليوم للاحتفال بشم النسيم وسط انتشار أمني مكثف لنشر الأمن والطمأنينة لدى المواطنين. وأكد الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، أن غرفة العمليات لم تتلق حتى الآن بلاغات تعكر صفو المحتفلين، مشيرا إلى أنه تم استقبال المواطنين ببرامج متنوعة للاحتفال، منها فرق الفنون الشعبية والطبل البلدي.

وأوضح المحافظ، أنه وجه بفتح جميع الحدائق والمتنزهات للمواطنين مجانا بالقناطر الخيرية والمراكز والمدن والأحياء، وذلك بمناسبة الاحتفالات بأعياد شم النسيم ومشاركة من المحافظة لمواطنيها في الاحتفال بتلك المناسبة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات فرعية بالمراكز والمدن وربطها على مدار اليوم بغرف العمليات