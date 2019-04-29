حدائق القناطر تستقبل الآلاف مجانا في شم النسيم (صور)

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استقبلت حدائق القناطر الخيرية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، الآلاف من المواطنين المشاركين في احتفالات شم النسيم، حيث تزينت الحدائق والمتنزهات بمنتجع الغلابة صباح اليوم للاحتفال بشم النسيم وسط انتشار أمني مكثف لنشر الأمن والطمأنينة لدى المواطنين. وأكد الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، أن غرفة العمليات لم تتلق حتى الآن بلاغات تعكر صفو المحتفلين، مشيرا إلى أنه تم استقبال المواطنين ببرامج متنوعة للاحتفال، منها فرق الفنون الشعبية والطبل البلدي.
وأوضح المحافظ، أنه وجه بفتح جميع الحدائق والمتنزهات للمواطنين مجانا بالقناطر الخيرية والمراكز والمدن والأحياء، وذلك بمناسبة الاحتفالات بأعياد شم النسيم ومشاركة من المحافظة لمواطنيها في الاحتفال بتلك المناسبة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات فرعية بالمراكز والمدن وربطها على مدار اليوم بغرف العمليات
وأوضح المحافظ، أنه وجه بفتح جميع الحدائق والمتنزهات للمواطنين مجانا بالقناطر الخيرية والمراكز والمدن والأحياء، وذلك بمناسبة الاحتفالات بأعياد شم النسيم ومشاركة من المحافظة لمواطنيها في الاحتفال بتلك المناسبة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات فرعية بالمراكز والمدن وربطها على مدار اليوم بغرف العمليات بالصحة والتموين وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقي أي شكاوى أو بلاغات خلال أعياد الربيع.
من جانبه، أكد الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن هناك خطة انتشار لسيارات الإسعاف المجهزة والفرق الطبية للتواجد فى أماكن التجمعات والحدائق، فضلاً عن توفير كافة المستلزمات الطبية والأدوية اللمواطنين بكافة المستشفيات وخاصة أقسام الطواري والاستقبال.
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