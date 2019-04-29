شكرا لقرائتكم خبر عن شم النسيم بكفر الشيخ.. 60% نسبة إشغال مصيف بلطيم وإقبال محدود على المتنزهات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت شواطيء مصيف بلطيم الستة نسبة إشغال لم تتجاوز 60%، الإثنين، لانشغال المواطنين بامتحانات المدارس والاستعداد لشهر رمضان المبارك، إضافة إلى الارتفاع الشديد في أسعار السلع.

وقال فادي شميس، رئيس مدينة مصيف بلطيم، إن الاستعداد لشهر رمضان، وموسم الامتحانات، أديا إلى انخفاض نسبة الإشغال بشواطيء المصيف مقارنة بالأعوام السابقة، رُغم استعدادنا الكامل لاستقبال المصطافين من مختلف المحافظات.

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في حين وفد إلى مصيف بلطيم منذ الصباح الباكر الكثيرون من أبناء كفر الشيخ والمحافظات المجاورة، لقضاء يوم شم النسيم.

أما في مختلف ميادين وحدائق المحافظة، فقد شهدت إقبالا محدودًا منذ الصباح الباكر كنوع من الهدنة المؤقتة من هموم الحياة لعامة المواطنين، وذلك بقضاء يوم جميل في المتنزهات، خاصة في حدائق (الميدان الإبراهيمي والأسرة والطفولة في دسوق، وصنعاء بكفرالشيخ وادفينا بمطوبس والعائلات بفوه).

كما فتحت جميع مراكز الشباب والأندية أبوابها مجانا في شم النسيم تنفيذا لتعليمات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، في وقت فضل البعض السفر إلى الإسكندرية والساحل الشمالي.

وكان الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، قد أعلن حالة الطوارىء القصوى بكافة القطاعات الخدمية، خاصة بالمستشفيات تحسبًا لأي أحداث طارئة لسرعة التعامل معها.

مصيف بلطيم في شم النسيم

مصيف بلطيم في شم النسيم

مصيف بلطيم في شم النسيم