شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصلحة الري: تطوير حدائق القناطر بفكر استثماري لوضعها على خريطة السياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى محمود السعدي، رئيس مصلحة الري، يرافقه المهندس محمد الصادق مدير ري القناطر، جولة بحدائق القناطر الخيرية للاطمئنان على الخدمات المقدمة واستقبال المواطنين خلال احتفالات شم النسيم، حيث استقبلت حدائق القناطر ما يقرب من مليون مواطن للاحتفال بالربيع.

وقال السعدي، خلال الزيارة، إن الوزارة تضع على قمة أولوياتها تطوير حدائق القناطر في إطار خطة استثمارية تحقق عائدًا للوزارة، مشيرًا إلى أن تطوير حديقة «عفلة» يعد ضمن المرحلة الأولي للبدء في تطوير باق حدائق الري بالقناطر و7 حدائق أخرى.

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وأضاف السعدي أن غرفة العمليات الرئيسية بري القناطر لم تتلق أي بلاغات تعكر صفو الاحتفال بشم النسيم، منوهًا أن كافة فرق عمل الري متواجدة مع المواطنين بالحدائق وتتدخل لحل أي مشكلة طارئة بمنتهى السرعة.

وأعلن السعدي أنه يحري حاليًا الإعداد لتنظيم رحلات نيلية بالتعاون مع هيئة النقل البحري لتفعيل بروتوكولات التعاون بين وزارات الري والشباب والآثار لتنظيم رحلات لحديقة «عفلة»، بعد تطويرها.

من جانبه، أكد المهندس محمد الصادق، مدير عام إدارة الري بالقناطر الخيرية، استمرار الطوارئ بالإدارة طوال فترة الاحتفالات بشم النسيم، لافتا أن ذلك مستمر حتى نهاية الأسبوع.

قال إن أعمال تطوير حديقة «عفلة» شملت تزويد الحديقة بالخدمات والألعاب الترفيهية للأطفال بالمجان وتجهيزها بفتح كافتريات لبيع المشروبات والمأكولات لروادها، وتجهيز شوارع الحدائق بالإنارة وسلات القمامة للحفاظ على نظافة الحدائق.