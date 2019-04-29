شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: إعدام 12 طن أسماك مملحة ومدخنة فاسدة.. وإغلاق 419 منشأة مخالفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الإثنين، إعدام 12 طنا و58 كجم أسماك مملحة ومدخنة وملح سياحات وأغذية أخرى، بالإضافة إلى 574 لتر مياه معبأة وغازية، وعصائر غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالسوق المحلي بجميع محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال عدد من الحملات شنتها الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بمديريات الشؤون الصحية بجميع المحافظات، على المنشآت الغذائية خلال الأسبوعين الماضيين استعداداً «لشم النسيم».

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ووجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين، واتباع الوزارة إجراءات استباقية لتحذير المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة.

وأضاف «زايد» في بيان، الإثنين، أن الحملات قامت بالمرور على عدد (3048) منشأة غذائية، فيما تم ضبط 26 طناً و809 كجم من الأسماك المملحة والمدخنة وملح سياحات وأغذية أخرى متنوعة، و(930 لتر) مشروبات وعصائر ومياه معبأة،للشك في صلاحيتها لتغيرها في خواصها الطبيعية، حيث تم سحب عدد (4736) عينة متنوعة من الأسماك، والأصناف الغذائية الأخرى، وإرسالها للتحليل بمعرفة المعامل المركزية والإقليمية التابعة للوزارة.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة مايسة حمزة، رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة، والمشرفة على الإدارة العامة لمراقبة الأغذية، إلى أنه تم تحرير عدد (2775) محضراً حيال المخالفات التي تم رصدها أثناء المرور طبقاً للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن، كما تمت التوصية بإيقاف تشغيل عدد (419) منشأة غذائية لمخالفتها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها بهذه المنشآت، حرصا على صحة المواطنين.

وأكدت «حمزة» على أن الوزارة ماضية في تشديد الرقابة المستمرة والدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.