شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجة بمراجعة شروط الأمن والسلامة بجميع المدارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بالمتابعة المستمرة لجميع المدارس، والتعامل بكل حسم مع مديرى المدارس، وتوجيههم بتحمل مسئولياتهم على أكمل وجه، والتصدى لأى صورة من صور الأهمال، التي قد تتسبب في حدوث مشكلات صحية، تؤثر على الطلاب، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة.

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ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الإدارات التعليمية بنطاق كلا منهم، والمرور الدورى على المدارس الواقعة بنطاق كل حى، ومركز، للوقوف على أي سلبيات موجودة في مبانى المدارس، والمبانى المحيطة بها، والعمل على تلافيها على الفور.

كما وجه «راشد»، بالتأكد من عزل مناطق العمل عن جدران المدارس، والتأكد من سلامة أسوار المدارس، وقوائم الملاعب، والأعمدة، والأجراس، والزجاج، والشبابيك، وطفايات الحريق، وإزالة أي أجسام معدنية، أو خشبية، قد تتسبب في إحداث إصابه للطلاب، بالإضافة إلى التأكد من عدم تواجد أي بيارات صرف صحى، داخل المدارس، موجهاً رئيس فرع الأبنية التعليمية بالجيزة، بمراعاة عدم إنشاء أي مدرسة جديدة، بداخلها بيارات صرف صحى، وتوفير كافة سبل السلامة للتلاميذ.

من جانب آخر قال خالد حجازى، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه تم التعاقد مع «2456» مدرس بمحافظة الجيزة، وتم توزيعهم على مستوى المدراس، لسد أي احتياجات، وذلك عقب المسابقة التي نظمتها الوزارة، لحل أزمة نقص المعلمين بالمدارس.