شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يطلب مراجعة الفواتير قبل إصدارها للمواطنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طلب الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، من رؤساء شركات توزيع الكهرباء تفعيل كل الآليات الخاصة بدقة قراءة عدادات استهلاك التيار والتأكيد على أمانة تسجيلها، ومراجعة الفواتير قبل إصدارها، بجانب تكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار، ومتابعة المتأخرات وتفعيل اللوائح الخاصة بذلك.

وقال شاكر، لـ«المصرى اليوم»، إن قطاع الكهرباء يولى اهتماماً كبيراً بالارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للمشتركين وجودة تنفيذ خطط التطوير، مؤكداً ضرورة متابعة ما يتم تنفيذه بمنتهى الدقة للتأكد من وصول الخدمة فى أفضل صورها، مشيراً إلى الخطة التى أطلقتها الدولة لتدعيم شبكات التوزيع مع مراعاة الدقة وكذلك سرعة التنفيذ وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات.

Advertisements

وشدد الوزير على أهمية حل مشكلات المواطنين والوقوف على أسبابها لتفادى تكرارها في المستقبل، مؤكداً أن شركات التوزيع تعكس صورة حسن العلاقة بين المستهلك والحكومة ممثلة في الوزارة والشركة القابضة للكهرباء وشركاتها التابعة.

كما أكد الوزير أيضاً ضرورة الاهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، وأهمية انتظام عملية التحصيل لإتاحة الإمكانية للشركات للوفاء بالتزاماتها، وكذلك الاهتمام بخفض الفقد الفني والتجاري ووضع الآليات الخاصة بذلك.

وأكد شاكر زيادة منافذ شحن الكروت الخاصة بالعدادات مسبقة الدفع ووجود منافذ للشحن في القرى والاهتمام بتفعيل آليات سرعة الشحن، لافتا إلى أنه يتم عقد اجتماعات بصفة دورية مع رؤساء شركات التوزيع والنواب ورؤساء القطاعات التجارية للوقوف على مستوى الأداء الفني والتجاري بالشركات، حيث يتم استعراض الموقف التنفيذي ومعدلات تنفيذ خطط التطوير لرفع مستوى الأداء والالتزام بالجداول الزمنية المعدة لذلك في كل شركة، وكذلك المعوقات التي تحول دون ذلك لمحاولة تجنبها وحلها نهائياً لضمان السرعة والجودة.