شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أول جراج أتوماتيكي في مصر بروكسي 30 أبريل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف محمود فراج رئيس مجلس إدارة شركة الجراجات الذكية، الشركة المالكة لشركة جراچ روكسي والمستثمرة بنظام الـ BOT مع محافظة القاهرة، عن الانتهاء من جميع الاستعدادات لتشغيل الجراج للجمهور في 30 أبريل الجاري.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الشركة في تصريحات صحفية، الإثنين، أنه تم افتتاح الجراج بشكل تجريبى للسكان والشراكات المحيطين بالجراج وزوار منطقة الجراج بعد زيارة محافظ القاهرة في مارس الماضي وتسلُم رخصه التشغيل للجراج، مشيرًا إلى أنه سيتم الافتتاح النهائي واستقبال الجمهور ٣٠ إبريل، بعد انقضاء أعياد تحرير سيناء والقيامة وشم النسيم، وتزامنا مع عيد العمال.

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وأفاد رئيس مجلس إدارة الشركة بأن جراج روكسي هو أول جراج أوتوماتيكي في مصر والأكبر في الشرق الأوسط ويعمل آليا دون تدخل للعنصر البشرى ويتكون من مرحلتين بسعة إجمالية 1700 سيارة، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى بسعة 908 سيارات وبتكلفة إجمالية للمرحلة الأولى وصلت إلى 250 مليون جنيه بأياد مصرية وتمويل مصري وتوطين للخبرة الأجنبية في مصر.

كان محافظ القاهرة قد أشاد خلال زيارته لجراج روكسي الشهر الماضي بالإنجاز المحقق في هذا المشروع القومي والذي انتظره حي مصر الجديدة ومنطقة روكسي للحد من أزمة المرور بالمنطقة وتكدس السيارات ليكون علامة في جمهورية مصر العربية ونقطة انطلاق للاستثمار في الجراجات داخل جمهورية مصر العربية.

ويعتبر جراج روكسي مزودا بأعلى عوامل الأمان وأساليب مكافحة الحريق والحفاظ على السيارات من السرقات والخدش والعوامل الجوية، ويعتبر بداية استثمارات متعددة لشركة الجراجات الذكية في مصر والشرق الأوسط لكي تكون الشركة الرائدة في مجال إدارة واستثمار الجراجات بالمنطقة.