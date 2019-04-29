شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية للسياحة»: نتوقع زيارة 195 مليون سائح للمنطقة العربية في عام 2030 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشارك المنظمة العربية للسياحة في فعاليات سوق السفر العربي «ATM 2019» للمرة الخامسة عشر على التوالي لما يمثله هذا المعرض من دفع لحركة السياحة العربية البينية وتفعيل ونمو السياحة الدولية للمنطقة العربية أيضا.

وأوضح المتحدث الرسمي والأمين العام المساعد للمنظمة الدكتور وليد الحناوي، أن معرض سوق السفر العربي يعد واحداً من أنجح الفعاليات السياحية على المستوى الإقليمي والدولي حيث يعتبر هذا المعرض فرصة مميزة لكافة العاملين في مجال صناعة السياحة والسفر على المستوى الحكومي والخاص للالتقاء والتواصل ووضع الخطط الاستراتيجية والتفاوض لتنفيذ صفقات سياحية تغطي كافة قطاعات وجهات السفر والسياحة وتقنيات الرحلات، وشركات الخطوط الجوية، والرحلات البحرية، والضيافة، وتأجير السيارات.

كما أشار إلى أنه يُقام على هامش المعرض عدد من الندوات وورش العمل المتخصصة يشارك فيها خبراء الصناعة بعرض أحدث الأبحاث والاتجاهات لتنمية وتطوير هذه الصناعة الكبرى.

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وأوضح «الحناوي» بأن آخر دورة للمعرض جذبت أكثر من 2,600 شركة عارضة من 86 دولة، وشهد المعرض زيارة أكثر من 40,000 زائر مؤثر، كما ساعد على إجراء صفقات سياحية بما يقرب من 2,5 مليار دولار.

وتابع «الحناوي» أن المنظمة تأتي مشاركتها بهذه الفعالية السياحية الهامة انطلاقا من دورها المنوط بها لتنمية وتطوير السياحة العربية البينية وإيجاد وجهات سياحية عربية جديدة للفت النظر لها وأيضا لجذب رؤوس الأموال والاستثمارات السياحية للمنطقة مشيرا بأن المنظمة قامت كعادتها السنوية بزيارة أجنحة الدول العربية المشاركة بالمعرض حيث التقت بأصحاب المعالي رؤساء ووزراء السياحة بالعالم العربي وذلك لمتابعة وتأصيل أوجه التعاون المشترك فيما بين المنظمة وبلدانهم موضحا بأن المنظمة قد سعدت بزيارة جناح الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

واختتم «الحناوى» حديثه بأنه تأتى أهمية صناعة السياحة نتيجة لمرد ودها الاقتصادي الضخم على ميزانيات الدول محققة مساهمات ايجابية في اغلب القطاعات المرتبطة بها حيث تحقق ١٠% من الناتج المحلى الإجمالي العالمي بالإضافة لـ ٣٠ % من الصادرات الخدمية و ٧ % من صادرات العالم مشيرا بأن الاستثمار في مجال صناعة السياحة على مستوى العالم قد حقق بنهاية عام ٢٠١٨م حوالي ٩٢٥ مليار دولار وان الحركة السياحية الوافدة على مستوى العالم حققت زيادة بنسبة ٦ % بنهاية عام ٢٠١٨ مقارنة بعام ٢٠١٧ مؤكدا بأن إعداد السائحين قد ارتفعت على مستوى العالم بنسبة زيادة تقترب من الـ ١٠٠ % مقارنة بين الفترة العام ٢٠٠٠ م و التي بلغ متوسط السائحين بها حوالي ٧٩٢ مليون سائح محققة ارتفاع بنهاية ٢٠١٨ لتصل إلى مليار و ٤٠٠ مليون سائح على مستوى العالم.

وتابع «الحناوي» بأن المنظمة تسعى لمتابعة التعاون مع كافة وزارات وهيئات السياحة على امتداد الوطن العربي لتنفيذ العديد من برامج التأهيل والتسويق للمنطقة العربية حتى تحظى بما تستحقه من فوائد لتنمية وتطوير هذه الصناعة الكبرى مشيرا بأن المنظمة تتوقع بأن يصل إعداد الزائرين للمنطقة العربية في عام ٢٠٣٠ بحدود ١٩٥ مليون سائح محققة ثلاث أضعاف النسبة الحالية.