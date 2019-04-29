شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يمنح سيارات الزهور الفائزة في كرنفال الربيع جوائز مالية وشهادات تقدير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الاثنين، سيارات المديريات الخدمية ومراكز المدن والأحياء المزينة بالزهور والفائزة في كرنفال الربيع بمنحهم جوائز مالية وشهادات تقدير، تكريمًا لمشاركتهم الرائعة والمبهجة في كرنفال الربيع وتقديم عروض نالت استحسان الجميع، في حضور لواء دكتور حسين الجندي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، ومستشار المحافظ للمشروعات، واللواء علاء رشاد، السكرتير العام المساعد.

فازت مديرية الشباب والرياضة بالمركز الأول ومديرية الصحة بالمركز الثاني على مستوى المديريات، وحصد مركز فاقوس المركز الأول على مستوى المراكز. وأعرب محافظ الشرقية عن سعادته لتنظيم هذا الكرنفال الربيعي المبهج والذي ينظم لأول مره على أرض محافظة الشرقية لإسعاد المواطنين ولإدخال البهجة والسرور في نفوس ابنائهم.

وأكد محافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء من الاستعدادات اللازمة لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالديوان العام وأخرى فرعية بكل مركز ومدينة ومديرية خدمية لتلقي أي شكاوى والتعامل مع الحالات الطارئة، متمنيًا لأبناء المحافظةً قضاء يوم جميل داخل المتنزهات والحدائق والمساحات الخضراء.