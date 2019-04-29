شكرا لقرائتكم خبر عن غياب مظاهر الاحتفال بـ«شم النسيم» في الوادي الجديد بسبب «الحرارة والامتحانات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسبب ارتفاع الحرارة وامتحانات شهادات النقل بالوادي الجديد في عزوف المواطنين عن الخروج للاحتفال بشم النسيم، حيث خلت الشوارع والحدائق والمتنزهات العامة من المواطنين، الإثنين، بسبب ارتفاع درجة الحرارة واستعداد الأسر الواحاتية لبدء امتحانات شهادات النقل، فيما حرصت عدد من الأسر على قضاء إجازة شم النسيم داخل الحقول والمزارع لمواصلة حصاد محصول القمح.

فيما رفعت محافظة الوادي الجديد من استعدادها لتأمين المواطنين حيث تم نشر فرق أمنية ومرورية بالشوارع والميادين وتواجدت الخدمات الأمنية بكافة الحدائق والمتنزهات العامة؛ ونشر سيارات الإسعاف، كما تم تشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية بالمراكز والقرى لتلقي بلاغات المواطنين فيما يتعلق بإجازة شم النسيم؛ كما تم رفع الطوارئ بمختلف الخدمات والمرافق.