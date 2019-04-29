شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف 9 سنوات.. محافظ الاسكندرية يعيد تشغيل ساعتي الزهور (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، ساعتي الزهور بمنطقة الشلالات، الاثنين وأعاد تشغيلهما بعد توقف دام 9 سنوات منذ اندلاع ثورة 25 يناير لتعود إلى الحياة من جديد. وجاء افتتاح المحافظ للساعتين في أطار احتفالات المحافظة بأعياد الربيع بحضور قيادات الاسكندرية والمجتمع المدني والمشاركين في الاحتفالات.

وقال الدكتور صبحي سلام، مستشار محافظ الاسكندرية الزراعي ووكيل كلية الزراعة في جامعة الاسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن ساعتي الزهور يتم تشغيلهما لأول مرة منذ تطويرهما من خلال زراعة زهور ونباتات طبيعية من أصناف الشرانيا، والالنتيرا، والدورنتا الصفراء، والتبونيا الحمراء والبنفسجية فضلا عن تجميل الجزيرة ذاتها وتشغيل ساعتين واحدة لحساب الوقت والاخرى تستخدم كنتيجة للأيام.

Advertisements

وأشار إلى أن الساعتين يعود تاريخ إنشائهما إلى عام 1966 في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر حيث خضعت الساعة الأصلية لعملية تطوير قبل أشهر بعدما توقفت عن العمل، إبان أحداث الخامس والعشرين من يناير، وذلك بسبب غياب الصيانة خلال السنوات التسع الأخيرة حيث تعد ساعة الزهور أحد المعالم التاريخية الهامة بالإسكندرية، والتي مر على إنشائها أكثر من خمسون عاما، والتي حظيت الإسكندرية بها كجزء من معالمها السياحية.

ولفت إلى أنه سيتم الاهتمام بالمتابعة والصيانة والري والقص الدوري لساعة الزهور بما يضمن استمرارها في أبهى صورة بما يليق بشعب وزوار الإسكندرية موضحاً مكونات الساعة، قائلاً أنه جرى اختيار الشكل المثلث للأرقام«3، 6، 9، 12» وباقي الأرقام البينية بالشكل الدائري، منوها أن جميع الزهور والنباتات الطبيعية المستخدمة سهلة الاستبدال والصيانة المستمرة.

وأضاف مستشار محافظ الإسكندرية، أنه تم تزويد الساعة بإضاءة ليد لتضيء ليلا بألوان مختلفة، مع تعديل لون العقارب وجسم الساعة من الرخام والجرانيت، بالإضافة إلى عمل ممر أمام الساعة من الزلط الملون مساحته حوالي متر يخصص لزوار الساعة الراغبين في التقاط الصور التذكارية.

محافظ الإسكندرية يفتتح «ساعة الزهور»

محافظ الإسكندرية يفتتح «ساعة الزهور»

محافظ الإسكندرية يفتتح «ساعة الزهور»