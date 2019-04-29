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القوى العاملة تتابع إجازة شم النسيم بالقطاع الخاص

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كريمة حسن 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة القوى العاملة، منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، بقيام مكاتبها الفرعية بمتابعة تنفيذ إجازة، 29 أبريل 2019، بمناسبة الاحتفال بعيد شم النسيم بالمنشآت والمصانع التابعة لكل مديرية.

وكان محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قد أعلن أن، اليوم الأثنين، عيد شم النسيم إجازة للعاملين بالقطاع الخاص. وأكد وزير القوى العاملة أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

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