«التعليم» تختتم التصفية النهائية لـ«الرائد المثالي» على مستوى الجمهورية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية البرنامج القومي للتصفية النهائية على مستوي الجمهورية للرواد المثاليين (معلمون) للمراحل الثلاث من خلال الموضوع المحوري (الاتحادات الطلابية وبناء الإنسان المصري)، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقال الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية أحمد موسي- في تصريحات صحفية، الإثنين، إن البرنامج القومي للتصفية النهائية لمسابقة الرائد المثالي (المعلم) للمراحل الثلاث يهدف إلى تشجيع المعلمين رواد الفصول على التنافس في القيام بمشروعات وبرامج ومبادرات ذات النزعة الابتكارية التي تسهم في غرس قيم الولاء والانتماء للوطن، وتدريب المعلمين رواد الفصول على آليات اكتساب القيادة وبرامج رعاية ونمو القيادات الطلابية، وتوظيف مهارات رائد الفصل وقدراته القيادية بما يحقق الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة وتفعيل دور المشاركة المجتمعية لخدمة الطلاب والعملية التعليمية، وتمكين رائد الفصل من تحقيق مبادئ وأهداف الاتحادات الطلابية.

وأشار إلى أن التصفية النهائية تمت وفقًا لعدة لمعايير منها، دور رائد الفصل في اكتشاف ورعاية القيادات الطلابية، وتفعيل حصة الريادة، وكيفية تحقيق الهدف منها، وقدرته على توظيف مبادئ وأهداف الاتحادات الطلابية والريادة في بناء الشخصية المتكاملة، بالإضافة إلى دوره في تمكين القيادات الطلابية من الحكم الذاتي والإدارة الذاتية.

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وأوضح أن التصفية النهائية أجريت من خلال لجان تحكيم من قيادات الوزارة ورئاسته للجنة المرحلة الإعدادية، وبحضور هشام السنجري رئيس قطاع الخدمات والأنشطة التربوية رئيسًا للجنة التحكيم بالمرحلة الثانوية، والدكتور محمود فؤاد مدير عام تنمية مادة التربية الدينية رئيسًا للجنة المرحلة الابتدائية، وذلك لتحديد المراكز الخمسة الأولي لكل مرحلة والفائزين على مستوي الجمهورية.

وأعلن أن نتيجة تحكيم المسابقة على مستوي الجمهورية للمرحلة الثانوية أسفرت عن فوز كل من: مريم يواقيم أندراوس خليل من محافظة المنيا بالمركز الأول، ورشا محمد عبدالغني محمد من محافظة شمال سيناء بالمركز الثاني، وإسراء السيد حسن عبدالعزيز من محافظة الدقهلية بالمركز الثالث، ومحمد حسيب أحمد محمد من محافظة مطروح بالمركز الرابع، ونجلاء رمضان جلال من محافظة سوهاج بالمركز الخامس.

وفى المرحلة الإعدادية فاز كل من محمد عويس محمود أحمد من محافظة قنا بالمركز الأول، وسحر زكريا أحمد عبدالحميد من محافظة بني سويف بالمركز الثاني، ودعاء حسن على الحويلي من محافظة الدقهلية بالمركز الثالث، وإيمان محمد إبراهيم الدهشان من محافظة دمياط بالمركز الرابع، ومحمد سيد عبدالله مصبح من محافظة شمال سيناء بالمركز الخامس.

وفى المرحلة الابتدائية فاز كلٍ من إبراهيم محمد فهيم زناتي من محافظة دمياط بالمركز الأول، وكوثر صبحي مرضي أبوالريش من محافظة البحيرة بالمركز الثاني، وفاطمة حنفي محمود هلال من محافظة القاهرة بالمركز الثالث، وحسين فضالي حسين عثمان من محافظة بني سويف بالمركز الرابع، وبرلنتي عبدالحميد إسماعيل من محافظة شمال سيناء بالمركز الخامس.