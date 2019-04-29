شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف المواطنين يتوافدون على «القناطر» للاحتفال بشم النسيم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت حدائق ومتنزهات مدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، الإثنين، توافد عدد كبير من المواطنين، للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم. وعمت أجواء من الفرحة والبهجة داخل الحدائق والمساحات الخضراء الشاسعة التي تتمتع بها مدينة القناطر الخيرية السياحية، وسط لعب الأطفال وضحكات الكبار.

من جانبه، وجه الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، بفتح جميع الحدائق والمتنزهات للمواطنين مجاناً بالقناطر الخيرية والمراكز والمدن والأحياء، بمناسبة الاحتفالات بأعياد شم النسيم ومشاركة من المحافظة لمواطنيها في الاحتفال بتلك المناسبة.

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وأعلن المحافظ عن تشكيل غرفة عمليات فرعية بالمراكز والمدن وربطها على مدار اليوم بغرف العمليات بالصحة والتموين وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، لتلقى أي شكاوى أو بلاغات خلال أعياد الربيع.

كما شدد المحافظ على تكثيف حملات مراقبة الأسواق وتشديد الرقابة على منافذ بيع الأسماك المملحة والمدخنة وكافة السلع الغذائية، للتأكد من سلامة المنتج والمعروض ومطابقته للمواصفات واتخاذ الإجراءات القانونية نحو العينات غير المطابقة والمخالفين، مع تكثيف الحملات التموينية لتمشيط الأسواق وضبط الأسماك المملحة غير الصالحة.

ووجه المحافظ بمتابعة جميع أعمال النظافة العامة ورفع الإشغالات ونظافة الشوارع، كما كلف مديرية الصحة بالقيام بحملات طبية وصحية للتفتيش على كل منافذ بيع الأغذية وإعلان حالة الطوارئ القصوى وإعداد المستشفيات والمراكز الطبية لاستقبال أي حالة إصابة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة مع تجهيز غرف العمليات والعناية المركزة ومراكز الاستقبال.