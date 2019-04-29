شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يوزع «ورد» في القناطر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، حدائق القناطر الخيرية، وقام بتوزيع الورود على رواد الحدائق خلال الاحتفال بشم النسيم وأجري المحافظ جولة في الحدائق، وقام بتوزيع الهدايا على المحتفلين بشم النسيم داخل حديقة عفلة والتي تم تطويرها مؤخرا وتحويلها لحديقة عالمية تضم شلالات ونماذج بيئية وتزويدها بأكشاك لبيع المأكولات والزهور.

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أكد المحافظ أن أعمال التطوير التي شهدتها القناطر الخيرية ومنها حديقة عفله كانت لها الأثر في جذب المواطنين للعودة مرة أخرى لقضاء شم النسيم بكثافة في القناطر.

أوضح المحافظ، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة بمناسبة شم النسيم لمتابعة المدن والاحياء والأمن والمرور والصحة والتموين والكهرباء والزراعة والري والنظافة والمسطحات المائية خلال الاحتفالات.

أكد المحافظ أنه شدد على ضرورة رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة وكذلك عمل خطة محكمة لتأمين الحدائق وأماكن التجمعات وكلف رؤساء المدن بمساعدة الأجهزة الأمنية في عملية التأمين ودفع فرق إنقاذ للمرور على النيل لتلافي حوادث الغرق.