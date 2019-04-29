شكرا لقرائتكم خبر عن «الجزار»: جار تنفيذ 7656 وحدة بالإسكان الاجتماعي بمدينة سوهاج الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم وجارٍ تنفيذ 7656 وحدة سكنية (319 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة سوهاج الجديدة، موضحا أنه تم الانتهاء من تنفيذ 3744 وحدة (156 عمارة)، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ 1340 وحدة (67 عمارة) بنموذج البندق، وتم طرحها بمحور الإيجار.

وأضاف المهندس رجب سالمان عبدالرحيم، رئيس جهاز تنمية مدينة سوهاج الجديدة: أنه «جارٍ تنفيذ مستشفى تعلیمي جامعي بمنطقة الجامعات والمعاھد، ومستشفى الأطفال 263 سريراً بالتعاون مع (جمعیة الأورمان) بمنطقة مركز المدینة، بجانب الانتهاء من تنفيذ 52 مشروعاً خدمياً، وتشمل (مدارس – حضانات – مسجد – مكتب برید – مبنى الإسعاف – نادى الطفل – أسواق تجارية – ملاعب ثلاثية – مركز صحى حضرى – نقطة الشرطة والإطفاء – وحدات صحية)».