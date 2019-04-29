"المقاولون العرب" تحتفل باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

احتفلت شركة المقاولون العرب، باليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية، الذي يوافق 28 من أبريل، بحضور عدد كبير من خبراء السلامة والصحة المهنية بوزارة القوى العاملة ونقابة المهندسين بالإضافة إلى مجلس إدارة الشركة و رؤساء القطاعات.

وحسب بيان، اليوم الاثنين، قال المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس الإدارة، إن شركة المقاولون العرب التي قوامها أكثر من 70 ألف عامل تؤدي دورها بالمساهمة في تنفيذ مشروعات مصر القومية والاستراتيجية التي تشهدها البلاد حالياً في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى التحدي القائم أمام شركات المقاولات المصرية في ظل تنفيذ هذا الحجم من المشروعات بمختلف انواعها وخاصة تحدي عنصر الوقت وضرورة استخدام أساليب غير تقليدية في التنفيذ هذا بالإضافة إلى المنافسة الكبيرة في وجود الشركات الأجنبية، ما يحتم بضرورة تبنى مفهوم (السلامة أولاً) للحفاظ على الأفراد والمعدات والممتلكات.

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وأضاف صلاح، أن حماية العمال من الأمراض المهنية والإصابات المرتبطة بالعمل تعد محوراً هاماً من أولويات الشركة التي تؤمن بها وتعمل على تطويرها من خلال نشر الوعى الثقافى المرتبط بتعليمات السلامة والصحة المهنية في أوساط العاملين مما يحافظ على الموارد البشرية للشركة ويجنبها تخفيض ساعات العمل نتيجة الإصابات ويقلل من تكاليف العلاج والتعويضات وعلينا جميعاً أن نجعل هذا المفهوم أسلوب حياة للعامل لتجنبه خطر الإصابة أو الوفاة لا قدر الله.

ولفت رئيس مجلس الإدارة، إلى أن المقاولون العرب كانت من أول من تنبه إلى ضرورة توفير الرعاية الصحية للعاملين من خلال المركز الطبى والمجمع الطبي والعيادات المنتشرة وكذلك الارتباط الوثيق بين القطاع الطبى للشركة وجهاز السلامة والصحة المهنية من خلال متابعة بيئة العمل في المواقع المختلفة وتقديم الرأي والمشورة الطبية التي من شأنها الحفاظ على صحة العامل وتجنيبه المخاطر.

وأعرب صلاح عن أمله في نشر وتطبيق المزيد من ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بالشركة باعتبار ذلك من المسئوليات التي تعود بالنفع على العاملين والشركة من خلال تبني وتفعيل منظومة قائمة على الأسس العملية والالتزام بها كمنهج عمل، موجهاً في ختام كلمته التحية والتقدير إلى العامل المصري في عيد العمال فهو يستحق كل الاحترام لما يقوم به من جهد كبير فى سبيل إعلاء شأن الوطن.