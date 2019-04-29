محافظ الجيزة يوجه بمراجعة شروط الأمن والسلامة بالمدارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

شدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بالمتابعة المستمرة لجميع المدارس والتعامل بكل حسم مع مديري المدارس، وتوجيههم بتحمل مسئولياتهم على أكمل وجه والتصدي لكل صور الإهمال التي قد تتسبب في حدوث مشكلات صحية تؤثر على الطلاب بالمدارس واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة.

ووجه المحافظ وفق بيان اليوم، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الإدارات التعليمية بنطاق كل منها، والمرور الدوري على المدارس الواقعة بنطاق كل حي ومركز للوقوف على أي سليبات موجودة في مبانب المدارس والمباني المحيطة بها والعمل على تلافيها على الفور .

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ووجه راشد بالتأكد من عزل مناطق العمل عن جدران المدارس والتأكد من سلامة أسوار المدارس وقوائم الملاعب والأعمدة والأجراس والزجاج والشبابيك وطفايات الحريق وإزاله أي أجسام معدنية او خشبية قد تتسبب في إحداث إصابه للطلاب.

وشدد على التأكد من عدم تواجد أي بيارات صرف صحي داخل المدارس، موجهًا رئيس فرع الأبنية التعليمية بالجيزة بمراعاة عدم إنشاء أي مدرسة جديدة بداخلها بيارات صرف صحي وتوفير كافة سبل السلامة للتلاميذ .

ومن جانب آخر قال خالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم أنه تم التعاقد مع 2456 مدرس وتم توزيعهم على مستوى المدراس لسد احتياجات وذلك عقب المسابقة التي نظمتها الوزارة لحل أزمة نقص المعلمين بالمدارس.