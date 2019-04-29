"القوى العاملة": السعودية تشرع في إطلاق "البطاقة الذهبية" للإقامة الممتدة للأجانب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أعلنت وزارة القوى العاملة أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية بدأت أول خطوات برنامج الإقامة الممتدة للأجانب "البطاقة الذهبية"، لاستقطاب المواهب العالمية والكفاءات الاستثنائية، داعية بيوت الخبرة والمؤسسات المتخصصة إلى منافسة عامة حول المشروع الجديد، وذلك للقيام بدراسة تحليلية لإمكانية تقديم المحفزات للمستفيدين وتفعيل برنامج الإقامة الممتدة.

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرا عبر مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوي العاملة بالقنصلية المصرية بجدة، أشار خلاله المستشار العمالي عثمان رمضان إلى أن وزارة العمل السعودية حددت مدة تنفيذ المشروع بـ 32 شهراً تشمل الإطلاق التجريبي ثم الإطلاق النهائي للبرنامج.

وأشار إلى أن أهم الأعمال ضمن خطة التنفيذ، تتضمن دراسة الوضع الحالي وتقديم النتائج ووضع قوائم تصنيف الموهوبين وإضافة خصائص المواهب العالمية المستهدفة ضمن تشريعات برنامج (الإقامة الممتدة)، وبناء واعتماد نموذج الحوكمة وإطار العمل للجهات ذات العلاقة ببرنامج استقطاب الموهوبين.

وقال: إن برنامج (جودة الحياة 2020)، الذي أصدره مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية - العام الماضي - يتضمن مبادرة تفعيل برنامج الإقامة الممتدة، ويهدف إلى جذب المواهب الموجودة على الصعيد العالمي وتعزيز انخراط الوافدين في ثقافة السعودية، وإذكاء المواطنين بقبول الثقافات الأخرى.​