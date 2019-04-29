القوى العاملة: الأربعاء إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة عيد العمال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:
أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان أن بعد غد الأربعاء، الموافق أول مايو "عيد العمال"، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص.
وقال سعفان - في بيان اليوم الإثنين- إن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم، إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر، وأصدرت الوزارة منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات؛ لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.
ويتقدم وزير القوى العاملة، بالتهنئة إلى جميع عمال مصر بهذه المناسبة، مؤكدًا تقديره الكامل لدورهم الوطني في بذل التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج فى بناء مصر، ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
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