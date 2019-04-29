الأزهري: برنامج إعداد الدعاة بأكاديمية التدريب حلم للوطن والشعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

قال الدكتور أسامه الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إن برنامج إعداد الدعاة بالأكاديمية الوطنية للتدريب وأكاديمية الأوقاف يمثل حلما للوطن والشعب العظيم.

وأضاف الأزهري في تصريحات لمصراوي، أن برنامج إعداد الدعاة الذي يعقد بالأكاديمية الوطنية للتدريب التابعة لمؤسسة الرئاسة، هو أهم ما أُنشيء خلال السنوات الماضية لصناعة التجديد الحقيقي، مع كامل الاحترام والتقدير لكل ما تبذله المؤسسات الدينية لصالح عملية التجديد.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، إلى أن الشعب المصري متشوق لرؤية نماذج من العلماء لديهم منتجا يملأ صدورهم بالراحة، مضيفا "نحن مسئولين أن نقدم صورة نموذجية للعالم الأزهري، الذي تخرج منه أطروحة حينما يسمعها الناس تمتليء صدورهم بالرحمة والراحة".

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والتقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الأسبوع الماضي، الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتور أسامة الأزهري، عضو المجلس الاستشاري التخصصي لرئيس الجمهورية للتنمية المجتمعية، والدارسين بالأكاديمية الوطنية للتدريب على "دورة الخطاب الديني"، للتعرف على جوانب ومجريات العمل بوزارة الأوقاف .

ورحب وزير الأوقاف، بالحضور، مستعرضا جانبًا من جهود الوزارة، وهو ما ثمنه ضيوف الوزارة، فيما عاش الدارسون يومًا كاملا مع قيادات الوزارة للتعرف على جوانب وسير العمل بها.

وأكد وزير الأوقاف، أن من المفاهيم الخاطئة التي عملت على ترويجها الجماعات الإرهابية المتطرفة محاولة إحداث قطيعة بين الشعوب وحكامها؛ لأن هذه الجماعات هدفها إسقاط الدول، وإحداث الفوضى والوقيعة بين الشعوب وحكامها، ومع عقود طويلة أصبح لدى البعض التوجس والحرج في الحديث عن الحاكم أو الدولة.