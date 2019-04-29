انتهاء المرحلة الثانية من تأمين مطار القاهرة بـ 62 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

انتهت شركة مطار القاهرة الدولي، من المرحلة الثانية من مشروع تأمين الأسوار الخارجية للمطار بقيمة 62 مليون، ضمن خطة وزارة الطيران المدني برصد كل شبر داخل حيز أرض المطار، حث جرى تركيب 135 كاميرا على الأسوار الخارجية منهم 93 كاميرا ثابتة، و27 كاميرا متحركة و5 كاميرات "Multi Sensor"، و 5 كاميرات مراقبة ردارية.

كما انتهت شركة مطار القاهرة الدولي، من إنشاء غرفة تحكم بمبنى الحماية المدنية بمهبط مبني الركاب رقم 1، ويضم المشروع 3 سيرفر وأجهزة للحاسب الآلي و 10 وحدات مشاهدة طرفية و20 جو شاشة عرض.

كما انتهت الشركة من مشروع مراقبة لتأمين الكمائن وساحات انتظار السيارات ضمن خطة الوزارة لأحكام السيطرة على المطار بقيمة 23 مليون جنيه، تم تركيب 180 كاميرا بينهم 31 كاميرا خارجية متحركة و95 كاميرا ثابتة و 44 كاميرا ذات تقنية حديثة " 4K"، و 10 "LPR" كاميرات للتعرف على أرقام لوحات السيارات.

وواصلت شركة مطار القاهرة الدولي، إحكام سيطرتها على الطرق الجديدة المؤدية للمطار، تم الانتهاء من المرحلة الثانية لتأمين الطرق الجديدة بالأكمنة الخاصة به ومحطة كهرباء 66 بأرض المطار، ومحطة الإطفاء وسور منطقة الجمرك، بقيمة 11 مليون جنيها، تم تركيب 58 كاميرا منهم 18 كاميرا متحركة خارجية و 22 كاميرا ثابتة، و14 كاميرا 4K ثابتة وكاميرا لأرقام السيارات.​