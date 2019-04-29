التعليم العالي: "بلهارس" ينظم مؤتمرًا علميًا لأبحاث الميكروسكوب الإلكتروني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا مقدما من الدكتور وفاء قنديل رئيس معهد تيودور بلهارس للأبحاث، حول تنظيم قسم أبحاث الميكروسكوب الإلكتروني بالمعهد مؤتمر بعنوان “الميكروسكوب الإلكتروني وورشة العمل 2019"، بحضور نخبة من الأساتذة المختصين في مجال الميكروسكوب الإلكتروني في تخصصات الطب والزراعة والعلوم والفيزياء والهندسة من الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية المصرية والأجنبية.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، الإثنين، أشار التقرير إلى أن هذا المؤتمر يعد الأول من نوعه الذي ينظم في مجال الميكروسكوب الإلكتروني، حيث ناقش التطورات الحديثة في مجال الميكروسكوب الإلكتروني واستخداماته في البحث والتشخيص؛ بهدف تبادل الخبرات وتحديث وتحسين التطبيق التشخيصي للأمراض، وتعريف المواطنين بما يقدمه البحث العلمي لتحسين الخدمة التشخيصية للأمراض، ودراسات الجسيمات متناهية الصغر التي تدخل في صناعات كثيرة.

وأشارت قنديل، إلى أنه على هامش فعاليات المؤتمر تم تنظيم ورشة عمل لمدة يومين بمقر المعهد شارك فيها عدد من الباحثين الأفارقة في مجال البحوث الباثولوجية.

شارك في فعاليات المؤتمر عدد من الأساتذة والمختصين في مجال الميكروسكوب الإلكتروني من بعض الدول الأجنبية مثل أمريكا وبولندا وقبرص وهولندا، بالإضافة إلى العديد من الجامعات والمعاهد البحثية المصرية منها: جامعات عين شمس، والقاهرة، والزقازيق، وطنطا، والمنوفية، والمنصورة، وأسيوط، والأزهر، وقنا، والسويس، والجامعة البريطانية بمصر، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والمركز القومي للبحوث، ومعهد بحوث أمراض العيون، ومعهد بحوث وتطوير الفلزات، ومعهد بحوث البترول، وجامعة السلطان قابوس بعمان.