محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:
أمرت نيابة المعادي، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامه بقتل سيدة وإلقاء جثتها بقطعة أرض بالمعادي إثر خلافات مالية بينهما.
كشفت التحقيقات أن تربطه علاقة عمل بالمجني عليه، واقترض منها مبلغ 200 ألف جنيه وتأخر في سدادهم عن الموعد المحدد لذلك، وعندما طالبته أكثر من مرة تهرّب منها، لكنها استمرت في مطالبته بالأموال، فقرر التخلص منها.
واعترف المتهم في التحقيقات أنه استدرج القتيلة في اتصال هاتفي "تعالي خدي فلوسك"، مضيفًا أنه عند حضورها خنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة ثم ألقى جثتها في قطعة أرض فضاء بالمعادي.
وتوصل رجال مباحث المعادي للمتهم عن طريق تتبع هاتفه، إذ كان آخر المتصلين بالمجني عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر طالبت قاتلها بسداد 200 ألف جنيه.. تفاصيل التحقيقات في مقتل "سيدة المعادي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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