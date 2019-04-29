خلال 24 ساعة.. الأمن العام يضبط 68 قضية مخدرات وينفذ 49 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت ‏‫قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم مدير قطاع مصلحة الأمن العام، حملاته بجميع مديريات الأمن، وتتمكن خلال 24 ساعة، من ضبط 25 قطعة سلاح ناري، 68 قضية مخدرات، 7 مُتهَمين لقيامهم بممارسـة أعمـال البلطجــة والسرقـة بالإكراه، 163 دراجة نارية مخالفة، 19294 مخالفة مرورية، 881 مخالفة مرافق، 25 قضية مصنفات، وتنفيذ 49661 حكم قضائي متنوع.

قامت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (عدد 25 قطعة سلاح ناري بحوزة 24 متهمين)، تنفيذ (49661) حكم قضائي متنوع، ضبط (68) قضية مخدرات بحوزة (74) متهم، ضبط (55) متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة، وهارب من تنفيذ حكم المراقبة، ضبط (7) متهمين لقيامهم بارتكاب أعمال البلطجة وفرض السيطرة وبحوزتهم (7 قطع أسلحة بيضاء)، ضبط (19294) مخالفة مرورية متنوعة، (881) مخالفة مرافق متنوعة.

كما تم ضبط (163) دراجة نارية مخالفة، وفحص (63) من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة تبين إيجابية (6) منهم، وضبط (25) قضية مصنفات متنوعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

ويأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.