وزير الداخلية يهني وزير القوى العاملة بمناسبة الاحتفال بعيد العمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة لمحمد سعفان وزير القوى العاملة بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

جاء بها :-

بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد العمال يسعدني وهيئة الشرطة أن نُعرب لسيادتكم ولجميع الأخوة والأبناء عمال مصر الأوفياء عن أصدق التهاني وأطيب الأمنيات.. إن احتفالنا بتلك المناسبة فى كل عام يجسد تقدير الدولة المصرية لسواعد فتية وعقول أبية وجهود مضنية .. تواصل الأداء ليل نهار في سبيل تكريس نهضة مصرية حقيقية في شتى المناحي والمجالات.. حفظ الله مصرنا الغالية.. وسدد على طريق الحق خطى المخلصين من أبنائها ليكونوا كعهدنا بهم مشاعلاً للحق .. تبدد الظلمات بالعمل الجاد لدفع مسيرة التنمية الوطنية لمدارج الرخاء والرفعة والازدهار.

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كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لجبالي المراغي "رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"... جاء بها:

بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد العمال يسعدني أن نبعث لكم وأعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وجميع الأخوة والأبناء عمال مصر الأوفياء بأصدق عبارات التهنئة مقرونة بأطيب التمنيات.

ونحن نحتفل بتلك المناسبة نذكر بكل الفخر والاعتزاز قيمة العمل والإخلاص في الأداء كركيزة للأمم نحو التنمية والتقدم والرخاء ونؤكد على إجلالنا لمكانة عمال مصر الذين وهبوا أنفسهم لأجل عزة ورفعة وطنهم فداء.

عاشت مصر منارة تهدى الإنسانية لقيم الحضارة والنماء .. بوعد المولى جلت قدرته وعطاء المخلصين من أبنائها الشرفاء.