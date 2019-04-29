بتخفيضات تصل لـ 30%.. الداخلية تطلق مبادرة "أهلا رمضان" لتوفير السلع- (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أطلقت وزارة الداخلية مبادرة "أهلًا رمضان" لتوفير السلع الأساسية والغذائية بالأسعار المناسبة عبر منافذها على مستوى الجمهورية.

وواصلت كافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية المشاركة في فاعليات المرحلة الجديدة من مبادرة "كلنا واحد" من خلال طرحها بفروع كبرى السلاسل التجارية (كارفور– كازيون – خير زمان – أولاد رجب – راية – إسبنس – الفرجانى – المحلاوى – هايبر – أوسكار – محال أسواق الشرقية بالقليوبية) على مستوى الجمهورية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%.

وتشهد المبادرة إقبالًا جماهيريًا مكثفًا وسط إشادة من المواطنين، بتوجيهات رئيس الجمهورية، وحرصه على مساندة المواطنين من محدودى الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة في خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق، كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابي للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.

كما حرصت الوزارة على المشاركة الجادة والفاعلة في مبادرة (كلنا واحد - أهلًا رمضان) وتنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية باستمرار عمليات التوسع في افتتاح منافذ "أمــان" جديدة لتوفير السلع وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان، وذلك من خلال عدد من المنافذ والشوادر على مستوى الجمهورية، وطرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، فضلًا عن مواصلة افتتاح وتطوير منافذ جديدة.