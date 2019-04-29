محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: شنت إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع الأحياء، ومجالس المدن المختصة بدوائر الأقسام المختصة برفع الإشغالات والمعوقات من الطريق العام، وضبط الكافيتريات والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين، نظراً لانتشارهم بما يعوق سير المواطنين ورفع الأكشاك المخالفة، وضبط المخالفين، حيث تم القيام بحملة مكبرة بدائرة المنطقة الأثرية دائرة قسم الأهرام. وأسفرت الحملة في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن ضبط 45 كرسي – 2 سلم خشب – 2 ثلاجة – 3 شمسية – 7 إستاند – 7 ميزان – 40 لوح خشب- 5 أسطوانة غاز – 50 سيخ حديد . وفى مجهود البحث الجنائي تم ضبط 25 حكم جزئي– 1 بائع متجول بدون ترخيص – 5 اشتباه– 3 خيال وجمال- 6 غرامات. وتم تحرير محضر حيال كل واقعة وتوالت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء دكتور مصطفى شحاته مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

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كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 5 مشتبه فيهم وتنفيذ 31حكم قضائي في حملة أمنية بالهرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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