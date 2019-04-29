بعد 4 وقائع.. ضبط تشكيل عصابي لسرقة المساكن في الشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الشروق، من ضبط تشكيل عصابي لسرقة المساكن بالعبور، وأحيل المتهمين للنيابة للتحقيق.

وتمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الشروق، أثناء تفقد الحالة بدائرة القسم، من ضبط 3 أشخاص، 2 منهم معلومات جنائية، وسبق اتهامهما ومطلوب التنفيذ عليهما في العديد من القضايا.. حال استقلالهم سيارة " ملك وقيادة أحدهم"، وبحوزتهم (كمية من المشغولات الذهبية والأكسسوارات- جهاز تابلت "وجميعها مجهولة المصدر"- 2 عتلة حديدية).

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بمناقشتهم عن مصدر المضبوطات اعترفوا بسرقتها من داخل مسكن بدائرة قسم شرطة القطامية، وأضافوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وأنهم وراء ارتكاب عدد 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشادهم ضبط جزء من متحصلات نشاطهم الإجرامي لدى إثنين من عملائهم سيئ النية.

وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهم بالسرقة، وأقر إثنين من المجني عليهم بعدم قيامهما بتحرير محاضر بالواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.