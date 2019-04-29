ضبط شخص جمع 2 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية، في القبض على أحد الأشخاص لاشتراكه مع آخر مقيم بدولة عربية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من النقد الأجنبي، بحجم تعاملات 2 مليون جنيه.

جاء ذلك استمراراً لجهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة لحماية الاقتصاد الوطني.

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وتمكن فرع الإدارة بجنوب الصعيد من ضبط أحد الأشخاص "مقيم محافظة سوهاج" لقيامه بالاشتراك مع آخر مقيم بمحافظة الغربية "متواجد حالياً بإحدى الدول العربية" بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثاني المتواجد خارج البلاد وتوفيرها للتجار والمستوردين الذين يقومون بإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري للأول بموجب حوالات بريدية أو مع العائدين من الخارج ليقوم بصرفها وتوصيلها لذوي العاملين المصريين بالخارج نقداً أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الآخر، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي ما يعادل اثنان مليون جنيه مصري.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته للنيابة للتحقيق.