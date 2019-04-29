"الداخلية" تكشف تفاصيل تحرير طالب اختطفه عاطلان لطلب فدية مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بالشرقية، في إعادة طفل إلى أهله سالما بعد اختطافه، وطلب فدية قدرها مليون جنيه نظير إطلاق سراحه.

كان مركز شرطة منشأة أبو عمر بمديرية أمن الشرقية، تلقى بلاغا من أحد الأشخاص يعمل مزارع، باختطاف نجل شقيقه (طالب – 14 سنة، مقيم بذات العنوان)، وتلقيه اتصال هاتفي من مجهول طلب خلاله فدية قدرها (مليون جنيه) نظير إطلاق سراحه.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالشرقية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبي الواقعة (شخصان – سبق إتهام أحدهما في عدد "9 قضايا قتل -سلاح – سرقات"، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية "قتل عمد"، والآخر سبق اتهامه في عدد "6" قضايا سرقة - ضرب- خيانة أمانة، ومطلوب التنفيذ عليه في عدد 3 أحكام "تبديد").

Advertisements

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديريات "الدقهلية والقليوبية" تم استهدافهما وضبطهما بمحل اختبائهما بدائرة مركز شرطة "بنى عبيد" بمحافظة الدقهلية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الحادث لوجود خلافات مالية بين أحدهما وجد المجني عليه لوالده. قاما على إثرها باختطاف المجني عليه من أمام مسكنه وفرا هاربين باستخدام سيارة ملاكي قاما بسرقتها وتغيير اللوحات المعدنية الخاصة بها بأخرى مصطنعة، وقيامهما باحتجازه بشقة بمنطقة مسطرد بالقليوبية وعقب ذلك قاما بمساومة أهليته وطلب مبلغ الفدية لإطلاق سراحه.

وبإرشادهما تم تحرير الطفل المُختطف من مكان احتجازه سالماً، كما أرشدا عن السيارة المستخدمة في ارتكاب الحادث بمكان إخفائها بمنزل خاص بالمتهم الثاني بدائرة مركز "بنى عبيد" بالدقهلية وبالكشف عنها تبين أنه مُبلغ بسرقتها بقسم أول أكتوبر بالجيزة، كما أمكن ضبط شريحة الهاتف المستخدمة في الاتصال ومساومة أهلية الطفل المُختطف.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.