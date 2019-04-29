القبض على عاطل سرق توك توك بالإكراه في شبرا الخيمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت الأجهزة الأمنية، اليوم الاثنين، من ضبط شخص لقيامه بالاشتراك مع أخر بسرقة مركبة "توك توك"، كرهاً عن قائدها في شبرا الخيمة.

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة، أثناء المرور لتفقد الحالة بشارع ترعة الإسماعيلية بدائرة القسم من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بالقليوبية، مطلوب التنفيذ عليه في قضية "تبديد"، حال استقلاله مركبة "توك توك"، وبها آثار دماء على المقعد الأمامي وبحوزته (هاتف محمول "مجهول المصدر"- سلاح أبيض "مطواة").

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بمواجهته اعترف بسرقة الهاتف المحمول ومركبة "التوك توك "كرهاً عن قائدها، باستخدام السلاح الأبيض المضبوط بحوزته وإحداث إصابته، أمكن التوصل إلى المجني عليه وتبين حجزة بإحدى المستشفيات إثر إصابته بقطع بأوتار اليد اليمنى وجرح قطعي بالوجه وجروح قطعية غائرة بالساقين.

وبسؤاله تعرف على المتهم والمضبوطات، وقرر بأنه حال سيره بمركبة التوك توك قيادته بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بالقليوبية، استوقفه المتهم وبصحبته آخر (جارى تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه)، بدعوى توصيلهما لمنطقة بيجام بالقليويبة، وعقب استقلالهما صحبته تعديا عليه بسلاح أبيض " مطواة " المضبوطة بحوزة المتهم، محدثان إصابته المشار إليها، واستوليا على المركبة وهاتفه المحمول، ولاذا بالفرار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. جارى العمل على ضبط المتهم الهارب .