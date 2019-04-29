أخبار مصر | القوى العاملة: الأربعاء 1 مايو إجازة للعاملين بالقطاع الخاص

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوى العاملة: الأربعاء 1 مايو إجازة للعاملين بالقطاع الخاص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن بعد غد الأربعاء، الموافق أول مايو "عيد العمال"، إجازة للعاملين بالقطاع الخاص، مشيرا إلى أن هذا اليوم يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، كما يستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر.

وأصدرت الوزارة منشورًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة بالمنشآت والشركات.

وتقدم وزير القوى العاملة، محمد سعفان بالتهنئة إلى جميع عمال مصر بهذه المناسبة، مؤكدًا تقديره الكامل لدورهم الوطنى فى بذل التضحيات ومواصلة عملية الإنتاج فى بناء مصر، ودفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الشاملة فى مختلف القطاعات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.