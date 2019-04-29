أخبار مصر | ننشر شروط الحصول على تمويل سيارات النقل الجماعي من بنك ناصر الاجتماعي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر شروط الحصول على تمويل سيارات النقل الجماعي من بنك ناصر الاجتماعي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بأنه انطلاقا من دور البنك في المشاركة المجتمعيه ودعم الأفكار والمشروعات المبتكرة التي تساهم في التنمية الاقتصاديه للمجتمع، فقد بادر البنك بتقديم مشروع تمويل سائقين السيارات المستخدمة فى خدمات النقل الجماعى عن طريق التطبيقات إلكترونية.

وأكدت أن إطلاق المنتج التمويلي الجديد بالتعاون مع شركة سويفل للنقل الجماعي يستهدف توفير مستوى معيشي مناسب يلبي الاحتياجات الأساسية للمواطنين وتحقيق سبل المعيشة الكريمة لهم واتاحة فرص عمل للشباب.

وأشارت إلى أن الاستثمار الحقيقى هو فى المواطن المصرى والشباب المصرى موضحه ان مثل هذه البرامج التمويلية تساهم بشكل كبير في اتاحة فرص عمل لمواجهة البطالة كما تعمل على زيادة دخل الاسر حيث تم الاتفاق علي توفير تمويل لسيارات ميكروباص بمبلغ وقدره 22 مليون جنيه كمرحلة أولى بعائد مميز سنويا للعملاء المقبولين من قبل الشركة ويتم إعفائهم من المصروفات الإدارية.

وقال الدكتور شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك، إن بنك ناصر من البنوك الرائدة في تقديم الخدمات المصرفية ذات الطابع الاجتماعى لدعم الأسرة المصرية والعمل علي تمكين الشباب من خلال توفير فرص العمل وتوفير برامج تمويل مختلفة.

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وأكد "فاروق" أن من شروط الحصول علي التمويل ان يكون المستفيد مصري الجنسية على ألا يقل سن المستفيد عن 21 سنة ولا يزيد على 55 سنة يتم دفع 35% من قيمة السيارة كدفعة مقدمة وتقسيط باقي المبلغ علي 5 سنوات مع حظر بيع السيارة لصالح البنك حتي الانتهاء من سداد قيمة السيارة.

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وعن طريقة الحصول علي هذا التمويل أوضح فاروق ان علي العميل ان يتجه الي شركة سويفل اولا للتعاقد معها حتي يضمن الحصول علي دخل ثابت يغطي قيمة القسط حتي لا تمثل الاقساط عبء علي العميل ويتم التوقيع علي عقد مع الشركة لمده 5 سنوات، ثم يتوجه العميل الي البنك بخطاب يفيد ترشيحه من الشركة للبدء في اجراءات التمويل هذا بالاضافة الي صورة الرقم القومي سارية وايصال مرافق حديث يفيد محل إقامة العميل .

وأضاف أن البنك قام باختيار شركة سويفل لإهتمام البنك بدعم الشباب والمشروعات المبتكرة كما ان مشروع سويفل يمثل مشروعا ناجحا فى السوق و يغطى الفجوة بين فئات مستهلكي المواصلات العامة فى مصر و خلق وسيلة مبتكرة للانتقال تشبع حاجات قطاعا عريضا من السوق و الذى تمثل فى النجاح الكبير الذى حققته الشركة فى فترة زمنية قصيرة نسبيا حيث توفر الشركة اكثر من250 الف رحلة شهريا.