أخبار مصر | نقابة المهندسين: إيقاف إصدار أي تراخيص للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقابة المهندسين: إيقاف إصدار أي تراخيص للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة 5 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت النقابة العامة للمهندسين برئاسة المهندس هاني ضاحي، أن مجلس النقابة الحالي منذ أن تولي المسؤولية لم يدخر جهدا في ملف التعليم الهندسي إلا وبذله "خاصة انه تسلم هذا الملف الهام دون أن يتخذ فيه اي خطوه ملموسة بدليل أن هناك طلاب التحقوا ببعض المعاهد الخاصة حاصلون علي مجموع ٦٢٪ وذلك حتى العام قبل الماضي"، إلا أن مجلس النقابة الحالي اتخذ خطوات جادة وتعامل مع جميع الأطراف في محاوله لحل أزمة رسخت عبر السنوات الماضية وتراكمت دون إيجاد حل.

وأضافت النقابة في بيان لها، اليوم الإثنين، قد تم عقد عدة اجتماعات مع لجنة التعليم الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي، أسفرت هذه الاجتماعات علي إيقاف إصدار اي تراخيص جديدة للمعاهد الهندسية الخاصة لمدة خمس سنوات، وهذا المكتسب يوقف سيل المعاهد الخاصة التي كانت تتزايد يوما بعد يوم كما صدرت تعليمات المجلس الأعلى للجامعات.

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وأوضح المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، في اجتماعات لجنه التعليم الهندسي، بحضور مستشار الوزير للمعاهد الهندسية بإعادة تقييم وضع المعاهد الحالية وصدرت من لجنه التعليم الهندسي الآلية ومعايير التقييم وجاري عمل زيارات ميدانية للوقوف علي الوضع الحقيقي لهذه المعاهد؛ لتقف النقابة بذلك على أرض صلبه لتقنين أوضاع المعاهد الموجودة فعليا.

وتابع: إنه تم الاتفاق على وضع هذه الآلية لتقييم الأداء الفعلي لهده المعاهد والعرض على اللجنة ومن ثم العرض على المجلس الأعلى للجامعات لزيادة قدرة هذه المعاهد وضمان خروج خريجين بالمستوى المأمول خاصة أن هذه المعاهد لا تتساوي كلها بنفس الكفاءة ولا بنفسي القدرات التقنية والفنية وكذا أعضاء هيئة التدريس.

وأكد إنه تم تحديد حد أدنى للقبول بهذه المعاهد بفارق ١٠٪ عن حد القبول بالجامعات الحكومية وهذا أيضا لم يطبق من قبل والله الموفق والمستعان.