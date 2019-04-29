أخبار مصر | طقس الثلاثاء وحالة الجو.. ومفاجأة في درجات الحرارة بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طقس الثلاثاء وحالة الجو.. ومفاجأة في درجات الحرارة بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسود غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة، شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا، لطيف ليلا .

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال وجنوب البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس .

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وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، كالتالي:

القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 18 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 20 درجة، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 20 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 21 درجة.