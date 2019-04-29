أخبار مصر | تعديل مواعيد بعض القطارات خلال شهر رمضان (تعرف عليها)

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أعلن المهندس اشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد عن تعديل مواعيد بعض القطارات على خطوط الوجه البحرى خلال شهر رمضان المعظم؛ لتناسب مع مواعيد الإفطار، وتضمنت التعديلات مواعيد بعض القطارات على خطوط (القاهرة ـ الإسكندرية، والقاهرة ـ المنصورة ، والقاهرة ـ الإسماعيلية) والعكس.

وأوضح رئيس الهيئة أن التعديلات تشمل:

- قيام قطار 1915 سياحى القاهرة / المنصورة الساعة 15.10 بدلاً من الساعة 17.00

- قيام قطار 925 مكيف القاهرة / الاسكندرية الساعة 17.00 بدلاً من الساعة 17.10

- قيام قطار 927 مكيف القاهرة / الاسكندرية الساعة 20.0 بدلاً من الساعة 19.00

- قيام قطار 959 سياحى القاهرة / الاسماعيلية الساعة 17.10 بدلاً من الساعة 17.45

- قيام قطار 926 مكيف الاسكندرية / القاهرة الساعة 19.45 بدلاً من الساعة 19.00

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- قيام قطار 928 مكيف الاسكندرية / القاهرة الساعة 16.00 بدلاً من الساعة 18.00

يترتب على ذلك:

- قيام قطار 915 مكيف القاهرة / الاسكندرية الساعة 15.20 بدلاً من الساعة 15.10

- قيام قطار 21 إكسبريس القاهرة / الاسكندرية الساعة 15.30 بدلاً من الساعة 15.20

- قيام قطار 31 إكسبريس القاهرة / الإسكندرية من بركة السبع الساعة 19.42 بدلاً من الساعة 19.59 ليصل الإسكندرية الساعة 22.10 بدلاً من الساعة 22.25

- قيام قطار 32 إكسبريس الإسكندرية / القاهرة من إيتاى البارود الساعة 19.55 بدلاً من الساعة 20:10 ليصل القاهرة الساعة 22.05 بدلاً من الساعة 22:20.

وأكد رئيس الهيئة أن تعديل المواعيد خلال شهر رمضان المعظم يبدأ اعتبارا من يوم الاثنين الموافق ٦ مايو المقبل ،على أن يستمر العمل بمواعيد شهر رمضان حتى يوم ٣ يونيه.