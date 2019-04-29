مصر | سقوط عصابة سرقة المساكن في مصر القديمة

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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة من ضبط "مسجل خطر" سرقات عامة، سبق اتهامه فى 9 قضايا، آخرهم قضية "سلاح بدون ترخيص" لارتكابه واقعة بلاغ أحد المواطنين، باكتشافه سرقة (جهاز كمبيوتر، شاشة كمبيوتر) من داخل المكتب محل عمله الكائن بدائرة القسم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق والدخول من شباك المنور"، وبتطوير مناقشته اعترف بارتكاب حادث سرقة (جهاز "لاب توب"، ماكينة لحام أكياس، غلاية مياه، سخان مياه كهربائي، ميزان حساس، جهاز فاكس) من داخل أحد مكاتب التوكيلات التجارية بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميليه "سيئي النية" ("مسجل خطر" مخدرات، سبق اتهامه فى 4 قضايا آخرهم "سرقة متجر") وآخر (صاحب محل كمبيوتر)، باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المسروقات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.