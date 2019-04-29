مصر | بعد طلب فدية مليون جنيه.. أمن الشرقية يحرر طفلا من خاطفيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد طلب فدية مليون جنيه.. أمن الشرقية يحرر طفلا من خاطفيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فقد تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالشرقية أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة ( شخصان – سبق إتهام أحدهما فى عدد "9 قضايا قتل - سلاح – سرقات"، ومحكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضية "قتل عمد"، والآخر سبق إتهامه فى عدد "6" قضايا سرقة - ضرب - خيانة أمانة،
وبإرشادهما تم تحرير الطفل المُختطف من مكان إحتجازه سالمًا، كما أرشدا عن السيارة المستخدمة فى إرتكاب الحادث بمكان إخفائها بمنزل خاص بالمتهم الثانى بدائرة مركز "بنى عبيد" بالدقهلية وبالكشف عنها تبين أنه مُبلغ بسرقتها بقسم أول أكتوبر بالجيزة، كما أمكن ضبط شريحة الهاتف المستخدمة فى الإتصال ومساومة أهلية الطفل المُختطف.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.