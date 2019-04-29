مصر | "الأموال العامة" تضبط شخصا لنصبه على العاملين بالخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأموال العامة" تضبط شخصا لنصبه على العاملين بالخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الآخر، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى ما يعادل [(2،00،000) إثنان مليون جنيه مصرى].

تمكن فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من ضبط أحد الأشخاص "مقيم محافظة سوهاج" لقيامه بالاشتراك مع آخر مقيم بمحافظة الغربية "متواجد حاليًا بإحدى الدول العربية" بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثانى المتواجد خارج البلاد وتوفيرها للتجار والمستوردين الذين يقومون بإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى للأول بموجب حوالات بريدية أو مع العائدين من الخارج ليقوم بصرفها وتوصيلها لذوي العاملين المصريين بالخارج نقدًا أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.