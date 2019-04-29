مصر | "ارتكبوا 4 سرقات".. القبض على تشكيل عصابي بالشروق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ارتكبوا 4 سرقات".. القبض على تشكيل عصابي بالشروق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة أثناء تفقد الحالة بدائرة القسم من ضبط ثلاثة أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية وسبق إتهامهما ومطلوب التنفيذ عليهما فى العديد من القضايا.. حال إستقلالهم سيارة " ملك وقيادة أحدهم ".. وبحوزتهم (كمية من المشغولات الذهبية والأكسسوارات- جهاز تابلت "وجميعها مجهولة المصدر"- 2 عتلة حديدية).



بمناقشتهم عن مصدر المضبوطات إعترفوا بسرقتها من داخل مسكن بدائرة قسم شرطة القطامية وأضافوا بتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب "وأنهم وراء إرتكاب عدد 4 حوادث سرقة بذات الأسلوب، تم بإرشادهم ضبط جزء من متحصلات نشاطهم الإجرامى لدى إثنين من عملائهم سيئ النية، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهم بالسرقة، وأقر إثنين من المجنى عليهم بعدم قيامهما بتحرير محاضر بالواقعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.