مصر | "قتلت جوزها بمساعدة عشيقها".. القبض على ربة منزل وعاطل بشبرا الخيمة

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تبلغ لقسم شرطة أول شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية بمقتل صاحب "محل أدوات منزلية" بمسكنه بمنطقة بيجام بدائرة القسم إثر إصابته بجروح وخذية وقطعية وطعنية متفرقة بجسده.



فقد أسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالقليوبية أن وراء إرتكاب الواقعة (زوجة المجنى عليه بالإشتراك مع عامل مقيم بدائرة القسم).



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة لإرتباطهما بعلاقة منذ فترة، حيث إتفقا على التخلص من المجنى عليه، وفى سبيل ذلك قامت الزوجة بالنزول من الشقة وتركت بابها مفتوحًا وعقب ذلك صعد "العامل" وأجهز على المجنى عليه بسلاح أبيض "مطواة" فأودى بحياته، وأضاف العامل بتخلصه من أداة الجريمة "مطواة" بإلقائها بأحد المصارف.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.