مصر | وزير الداخلية يهنئ وزير القوى العاملة بمناسبة "عيد العمال"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الداخلية يهنئ وزير القوى العاملة بمناسبة "عيد العمال" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعث محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة لمحمد سعفان وزير القوى العاملة، بمناسبة الاحتفال السنوى بعيد العمال، جاء بها:

بمناسبة الاحتفال السنوى بعيد العمال يُسعدنى وهيئة الشرطة أن نُعرب لسيادتكم ولجميع الأخوة والأبناء عمال مصر الأوفياء عن أصدق التهانى وأطيب الأمنيات.. إن احتفالنا بتلك المناسبة فى كل عام يجسد تقدير الدولة المصرية لسواعد فتية وعقول أبية وجهود مضنية.. تواصل الأداء ليل نهار فى سبيل تكريس نهضة مصرية حقيقية فى شتى المناحى والمجالات.. حفظ الله مصرنا الغالية.. وسدد على طريق الحق خطى المخلصين من أبنائها ليكونوا كعهدنا بهم مشاعلًا للحق.. تبدد الظلمات بالعمل الجاد لدفع مسيرة التنمية الوطنية لمدارج الرخاء والرفعة والازدهار.

وكل عام وأنتم بخير،،

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كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للسيد جبالى المراغى رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، جاء بها:

بمناسبة الاحتفال السنوى بعيد العمال يسعدني أن نبعث لكم وأعضاء الإتحاد العام لنقابات عمال مصر وجميع الأخوة والأبناء عمال مصر الأوفياء بأصدق عبارات التهنئة مقرونة بأطيب التمنيات.

ونحن نحتفل بتلك المناسبة نذكر بكل الفخر والاعتزاز قيمة العمل والإخلاص فى الأداء كركيزة للأمم نحو التنمية والتقدم والرخاء ونؤكد على إجلالنا لمكانة عمال مصر الذين وهبوا أنفسهم لأجل عزة ورفعة وطنهم فداء.

عاشت مصر منارة تهدى الإنسانية لقيم الحضارة والنماء.. بوعد المولى جلت قدرته وعطاء المخلصين من أبنائها الشرفاء.