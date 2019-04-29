مصر | النيابة تطالب بسرعة التحريات وتأمر بتشريح جثة خبير وزارة العدل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تطالب بسرعة التحريات وتأمر بتشريح جثة خبير وزارة العدل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية في التحقيقات، بسرغة تحريات المباحث للكشف عن ملابسات الجريمة وضبط الجناة فيما أمرت النيابة بتشريح جثة خبير وزارة العدل وسرعة تقرير الطب الشرعي.

وتكثف أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها لكشف ملابسات مقتل خبير بوزارة العدل، وذلك بعدما عثر زملاؤه على جثته داخل شقته بمنطقة الظاهر، والتي يقيم فيها بمفرده.

وتبين من التحريات أن الضحية يُدعى شفيع يوسف محمود (47 عامًا)، تغيب عن عمله منذ 3 أيام بدون أسباب على غير العادة، فحاولوا الاتصال به على هاتفه المحمول، فوجدوه مغلقًا في نفس الوقت الذي لم يجدوا فيه ردًا منه على تيلفونه الأرضي، وحُرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

البداية بتلقي أجهزة الأمن بالقاهرة بلاغًا من 3 موظفين بوزارة العدل يفيد بالعثور على جثة زميلهم داخل شقته بشارع الجيش التابع لقسم شرطة الظاهر، وقالوا في محضر الشرطة إنهم توجهوا إلى منزل الضحية بعد تغيبه عن العمل لمدة 3 أيام، وفتحوا باب الشقة بمعرفة نجار من المنطقة، وفي حضور الجيران، وصاحب العقار للإطمئنان عليه، وفوجئوا بعثورهم عليه جثة هامدة ملقى على وجهه ومقيد بالحبال من الخلف وحول رقبته حبل غسيل مشنوقًا، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.